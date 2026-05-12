Западноевропейские страны уже давно внедрили практику налогообложения владельцев домашних животных. Этот налог является весьма значительным, и его игнорирование влечет за собой серьезные финансовые санкции.

Факты ICTV узнавали, есть ли в Украине налог на домашних животных.

Надо ли платить налог на домашних животных в Украине

Законодательные инициативы по регулированию содержания домашних любимцев и создание системы поддержки бездомных животных имеют длительную историю. В частности, в 2017 году был предложен законопроект, который предусматривал введение налога на домашних животных, их обязательную идентификацию и другие меры. Несмотря на благородные цели, этот законопроект не был принят.

Сейчас смотрят

В условиях военного положения проблема бездомных животных обострилась, демонстрируя необходимость эффективной государственной политики в этой сфере. Однако пока владельцы домашних любимцев не должны платить налог на кота и собаку.

Реестр домашних животных в Украине

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили о старте первого этапа запуска Единого государственного реестра домашних животных.

Этот проект имеет целью создание единой информационной системы, которая объединит данные о домашних любимцах и их владельцах. Реестр будет способствовать повышению уровня ветеринарной безопасности, а также обеспечению выполнения законодательства в сфере животноводства.

Преимущества Единого государственного реестра животных для владельцев:

владельцы смогут легко восстановить утраченные ветеринарные паспорта и другие документы на свое животное;

поможет быстрее найти потерянных питомцев благодаря централизованной базе данных;

в будущем, с появлением ветеринарного паспорта в приложении Дія, владельцы смогут значительно упростить процедуру перевозки своих любимцев по территории Украины.

— Это повышение безопасности и формирование ответственного отношения к содержанию животных в Украине. Государство впервые за историю независимости получит реальные данные о количестве домашних любимцев и сможет контролировать их вакцинальный статус. Такая информация крайне актуальна для эффективного снижения риска распространения опасных инфекций, таких как бешенство, — отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык.

С 1 марта 2026 года функционирует Единый государственный реестр ветеринарных документов, предусмотренный приказом Минагрополитики №1366 от 28 февраля 2025 года. Он позволяет оформлять и вести учет ветеринарных документов в электронной форме.

Таким образом, основной акцент реформы делается на цифровизации и упорядочении ветеринарного учета, а не на изменении правил содержания домашних животных.

Что известно о новых правилах содержания животных: изменения с 1 марта

В медиапространстве появилась информация о якобы введении с 1 марта 2026 года новых требований относительно “свободного” или безпривязного содержания собак в Украине. Однако в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на запрос Укринформа сообщили, что такие сообщения не соответствуют действительности.

В ведомстве официально опровергли заявления об изменении правил содержания домашних животных, подчеркнув, что новое законодательство не устанавливает для владельцев собак обязанности по их “свободному” содержанию.

Речь идет о вступлении в силу с 1 марта 2026 года Закона Украины О ветеринарной медицине и благополучии животных. Этот документ определяет общие правовые основы в сфере ветеринарии, регулирует вопросы защиты здоровья и благополучия животных, а также обновляет подходы к обороту ветеринарных препаратов и документации.

В Госпродпотребслужбе поясняют, что закон уточняет ряд терминов, в частности касающихся домашних животных и некоммерческого перемещения, а также вводит обновленную систему оформления ветеринарных документов и ведения соответствующего государственного реестра. При этом документ не предусматривает существенных изменений для владельцев животных в отношении правил их содержания.

В то же время в ведомстве напоминают, что в Украине продолжает действовать Закон О защите животных от жестокого обращения. Он устанавливает, в частности, требования к условиям содержания животных на привязи, ограничения по длине привязи и запрет оставлять животных без укрытия в экстремальных погодных условиях или под прямыми солнечными лучами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.