Західноєвропейські країни вже давно впровадили практику оподаткування власників домашніх тварин. Цей податок є значним, і його ігнорування тягне за собою серйозні фінансові санкції.

Факти ICTV дізнавалися, чи є в Україні податок на домашніх тварин.

Чи треба платити податок на домашніх тварин в Україні

Законодавчі ініціативи щодо регулювання утримання домашніх улюбленців та створення системи підтримки безпритульних тварин мають тривалу історію. Зокрема, у 2017 році було запропоновано законопроєкт, який передбачав введення податку на домашніх тварин, їхню обов’язкову ідентифікацію та інші заходи. Попри благородні цілі, цей законопроєкт не був ухвалений.

В умовах воєнного стану проблема безпритульних тварин загострилася, демонструючи необхідність ефективної державної політики у цій сфері. Проте наразі власники домашніх улюбленців не повинні сплачувати податок на кота і собаку.

Реєстр домашніх тварин в Україні

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили про старт першого етапу запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

Цей проєкт має на меті створення єдиної інформаційної системи, що об’єднає дані про домашніх улюбленців та їхніх власників. Реєстр сприятиме підвищенню рівня ветеринарної безпеки, а також забезпеченню виконання законодавства у сфері тваринництва.

Переваги Єдиного державного реєстру тварин для власників:

власники зможуть легко відновити втрачені ветеринарні паспорти та інші документи на свою тварину;

допоможе швидше знайти загублених улюбленців завдяки централізованій базі даних;

у майбутньому, з появою ветеринарного паспорта в додатку Дія, власники зможуть значно спростити процедуру перевезення своїх улюбленців по території України.

– Це підвищення безпеки та формування відповідального ставлення до утримання тварин в Україні. Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх улюбленців і зможе контролювати їхній вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ, – зазначив заступник міністра аграрної політики і продовольства України Денис Башлик.

З 1 березня 2026 року функціонує Єдиний державний реєстр ветеринарних документів, передбачений наказом Мінагрополітики №1366 від 28 лютого 2025 року. Він дозволяє оформлювати та обліковувати ветеринарні документи в електронній формі.

Таким чином, основний акцент реформи робиться на цифровізації та впорядкуванні ветеринарного обліку, а не на зміні правил утримання домашніх тварин.

Що відомо про нові правила утримання тварин: зміни 1 березня

У медіапросторі з’явилася інформація про нібито запровадження з 1 березня 2026 року нових вимог щодо “вільного” або безприв’язного утримання собак в Україні. Однак у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на запит Укрінформ розповіли, що такі повідомлення не відповідають дійсності.

У відомстві офіційно спростували заяви про зміну правил утримання домашніх тварин, підкресливши, що нове законодавство не встановлює для власників собак обов’язку щодо їх “вільного” утримання.

Йдеться про набрання чинності з 1 березня 2026 року Закону України Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин. Цей документ визначає загальні правові засади у сфері ветеринарії, регулює питання захисту здоров’я та добробуту тварин, а також оновлює підходи до обігу ветеринарних препаратів і документації.

У Держпродспоживслужбі пояснюють, що закон уточнює низку термінів, зокрема щодо домашніх тварин і некомерційного переміщення, а також запроваджує оновлену систему оформлення ветеринарних документів і ведення відповідного державного реєстру. Водночас суттєвих змін для власників тварин щодо правил їх утримання документ не передбачає.

Водночас у відомстві нагадують, що в Україні продовжує діяти Закон Про захист тварин від жорстокого поводження. Він встановлює, зокрема, вимоги до умов утримання тварин на прив’язі, обмеження щодо довжини прив’язі та заборону залишати тварин без укриття в екстремальних погодних умовах або під прямим сонячним промінням.

