В среду, 13 мая, графики отключения электроэнергии в Украине вводить не планируется.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

— Завтра, в среду, применение мер по ограничению электроэнергии не планируется, – говорится в сообщении.

При этом энергетики призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение всех суток.

Также в Укрэнерго рекомендовали ограничить использование мощных электроприборов в утренние часы — с 7:00 до 10:00, а также вечером — с 18:00 до 22:00.

Напомним, в Киеве построили дизельный энергокомплекс мощностью более 5 МВт для резервного обеспечения критической инфраструктуры электроэнергией.

В КГГА сообщили, что строительство дизельного энергокомплекса стало одним из этапов подготовки столицы к предстоящему отопительному сезону.

Подготовительные работы ведутся одновременно по нескольким направлениям.

Речь идет о восстановлении поврежденных объектов инфраструктуры, инженерной защите объектов, развитии когенерации, резервного питания и резервной системы теплоснабжения.

На объектах выполняют ремонтные и строительные работы, монтируют новое оборудование и привлекают профильных специалистов.

