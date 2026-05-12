Будут ли отключать свет в среду, 13 мая — прогноз Укрэнерго
В среду, 13 мая, графики отключения электроэнергии в Украине вводить не планируется.
Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.
— Завтра, в среду, применение мер по ограничению электроэнергии не планируется, – говорится в сообщении.
При этом энергетики призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение всех суток.
Также в Укрэнерго рекомендовали ограничить использование мощных электроприборов в утренние часы — с 7:00 до 10:00, а также вечером — с 18:00 до 22:00.
Напомним, в Киеве построили дизельный энергокомплекс мощностью более 5 МВт для резервного обеспечения критической инфраструктуры электроэнергией.
В КГГА сообщили, что строительство дизельного энергокомплекса стало одним из этапов подготовки столицы к предстоящему отопительному сезону.
Подготовительные работы ведутся одновременно по нескольким направлениям.
Речь идет о восстановлении поврежденных объектов инфраструктуры, инженерной защите объектов, развитии когенерации, резервного питания и резервной системы теплоснабжения.
На объектах выполняют ремонтные и строительные работы, монтируют новое оборудование и привлекают профильных специалистов.