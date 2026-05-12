У середу, 13 травня, графіки відключення електроенергії в Україні вводити не планують.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла 13 травня не застосовуватимуться

– Завтра, у середу, застосування заходів обмеження електроенергії не планується, – йдеться у повідомленні.

При цьому енергетики закликали українців ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби.

Зараз дивляться

Також в Укренерго рекомендували обмежити користування потужними електроприладами у ранкові години – з 7:00 до 10:00, а також увечері – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, у Києві збудували дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 МВт для резервного забезпечення критичної інфраструктури електроенергією.

У КМДА повідомили, що будівництво дизельного енергокомплексу стало одним із етапів підготовки столиці до майбутнього опалювального сезону.

Підготовчі роботи тривають одночасно у кількох напрямках.

Йдеться про відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури, інженерний захист об’єктів, розвиток когенерації, резервного живлення та резервної системи теплопостачання.

На об’єктах виконують ремонтні та будівельні роботи, монтують нове обладнання та залучають профільних фахівців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.