Новым главой Нацполиции Киевщины стал Андрей Рубель: что о нем известно
Глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский представил нового главу полиции Киевской области – Андрея Рубеля.
Главой полиции Киевской области стал Андрей Рубель, у которого более 20 лет опыта работы в правоохранительных органах.
Среди ключевых задач нового руководителя полиции Киевщины Выгивский назвал обеспечение безопасности граждан, оперативное реагирование на преступления, документирование военных преступлений РФ, противодействие диверсиям и налаживание взаимодействия с общинами.
Рубель работал в полиции Киева и Киевщины, ГУБОП МВД, Департаменте уголовного розыска и подразделениях внутренней безопасности.
В 2020-2021 годах он руководил полицией Харьковской области, а с октября 2022-го возглавлял Департамент стратегических расследований Нацполиции. С этого поста его уволили 28 апреля 2026 года.
Напомним, после скандала с патрульными, которые во время стрельбы в Киеве скрылись от вооруженного злоумышленника, глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.
В СМИ сообщали, что после этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки по всей вертикали МВД — от отбора патрульных до руководящего состава.