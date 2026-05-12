Глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский представил нового главу полиции Киевской области – Андрея Рубеля.

Андрей Рубель – новый глава полиции Киевщины

Главой полиции Киевской области стал Андрей Рубель, у которого более 20 лет опыта работы в правоохранительных органах.

Среди ключевых задач нового руководителя полиции Киевщины Выгивский назвал обеспечение безопасности граждан, оперативное реагирование на преступления, документирование военных преступлений РФ, противодействие диверсиям и налаживание взаимодействия с общинами.

Сейчас смотрят

Рубель работал в полиции Киева и Киевщины, ГУБОП МВД, Департаменте уголовного розыска и подразделениях внутренней безопасности.

В 2020-2021 годах он руководил полицией Харьковской области, а с октября 2022-го возглавлял Департамент стратегических расследований Нацполиции. С этого поста его уволили 28 апреля 2026 года.

Напомним, после скандала с патрульными, которые во время стрельбы в Киеве скрылись от вооруженного злоумышленника, глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

В СМИ сообщали, что после этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки по всей вертикали МВД — от отбора патрульных до руководящего состава.

Источник : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.