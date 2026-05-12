Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив нового очільника поліції Київської області – Андрія Рубеля.

Андрій Рубель – новий очільник поліції Київщини

Головою поліції Київської області став Андрій Рубель, який має понад 20 років досвіду роботи у правоохоронних органах.

Рубель працював у поліції Києва та Київщини, ГУБОЗ МВС, Департаменті карного розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки.

Зараз дивляться

У 2020–2021 роках він керував поліцією Харківської області, а з жовтня 2022 року очолював Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. З цієї посади його звільнили 28 квітня 2026 року.

Серед ключових завдань для нового керівника поліції Київщини Вигівський назвав забезпечення безпеки громадян, оперативне реагування на злочини, документування воєнних злочинів РФ, протидію диверсіям та налагодження взаємодії з громадами.

Нагадаємо, після скандалу з патрульними, які під час стрілянини в Києві втекли від озброєного зловмисника, голова патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.

У медіа повідомляли, що після цього президент України Володимир Зеленський анонсував масштабні кадрові перестановки по всій вертикалі МВС – від відбору патрульних до керівного складу.

Джерело : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.