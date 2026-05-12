Сегодня в 16:00 началось судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн при строительстве элитных коттеджей под Киевом.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Меры пресечения в отношении Ермака

По словам адвоката Андрея Ермака, дело насчитывает 16 томов по 250 страниц каждый. Защита не успела полностью изучить все материалы дела перед судебным заседанием в Высшем антикоррупционном суде.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентина Гребенюк отметила, что есть часть доказательств, которые не готовы обнародовать на открытом заседании. Такую же позицию поддержал адвокат Игорь Фомин.

По данным следствия, для финансирования строительства коттеджей Династии использовался целый ряд компаний, в том числе фармацевтических.

Судья решил, что сегодня будут заслушивать сторону обвинения и часть материалов. Меру пресечения для Ермака сегодня не будут избирать.

Как сообщает Интерфакс-Украина, детективы и прокуроры не допрашивали Андрея Ермака до вручения ему уведомления о подозрении и ходатайства об избрании меры пресечения.

– Вручали ходатайство об избрании меры пресечения и уведомление о подозрении. Остальные следственные действия будут проводить по плану детективы и прокуроры, — сказал директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

Дело Династии

11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП объявили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.

По данным следствия, организованная группа занималась легализацией более 460 млн грн во время строительства элитных резиденций под Киевом. Речь идет о жилом кооперативе Династия в селе Козин.

Ермака считают одним из вероятных участников этой схемы.

Сам Ермак в комментарии проекту Схемы отрицал, что имеет дом в кооперативе «Династия».

12 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении в этом деле еще шести вероятным участникам организованной группы.

Подозрения получили Андрей Ермак, бывший вице-премьер-министр Украины, а также еще пятеро фигурантов.

В СМИ сообщают, что в деле фигурируют бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.

По версии следствия, в период с 2021 по 2025 год фигуранты дела легализовали более 460 млн грн через строительство коттеджного городка в селе Козин Киевской области.

