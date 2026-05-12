Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще шести участникам организованной группы по делу о легализации более 460 млн грн во время элитного строительства в Киевской области.

Дело об элитном строительстве под Киевом: что известно

По данным следствия, в течение 2021-2025 годов подозреваемые отмывали средства через строительство коттеджного городка в селе Козин Киевской области (проект частных резиденций Династия, — Ред.).

Речь идет о застройке земельных участков общей площадью около 8 га.

На территории возводили четыре частные резиденции со вспомогательными сооружениями, а также отдельную резиденцию общего пользования со SPA-зоной.

В НАБУ сообщили, что среди подозреваемых:

бывший вице-премьер-министр Украины (по данным СМИ, речь идет об Алексее Чернышове, — Ред. );

); бизнесмен (один из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации Мидас. По данным СМИ, речь идет о Тимуре Миндиче, — Ред. ):

): другие участники организованной группы.

По версии следствия, часть средств на строительство получили через так называемую прачечную, подконтрольную одному из фигурантов дела.

Речь идет о почти $9 млн.

В САП уточнили, что уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путем.

Сейчас правоохранители продолжают неотложные следственные действия и устанавливают все обстоятельства дела.

Накануне НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку в рамках этого же дела.

Перед этим о следственных действиях, связанных с Андреем Ермаком, сообщали проект Радио Свобода Схемы и Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечалось, что правоохранители работали вблизи Дворца спорта в Киеве. Сам Ермак заявил, что не имеет элитной недвижимости, и пообещал дать комментарий после завершения следственных действий.

Это дело стало продолжением событий вокруг спецоперации Мидас.

Еще в ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил об отставке Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента на фоне расследования возможных злоупотреблений в Энергоатоме.

Впоследствии новым главой ОП назначили Кирилла Буданова.

