Сьогодні о 16:00 розпочався суд для обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на будівництві елітних котеджів під Києвом.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Запобіжний захід для Єрмака

За словами адвоката Андрія Єрмака, справа налічує 16 томів по 250 сторінок кожен. Захист не встиг повністю опрацювати всі матеріали справи перед судовим засіданням у Вищому антикорупційному суді.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк зазначила, що є частина доказів, які не готові розголошувати на відкритому засіданні. Таку ж позицію підтримав адвокат Ігор Фомін.

За даними слідства, для фінансування будівництва котеджів Династії використовувалася ціла низка компаній, зокрема фармакологічні.

Суддя вирішив, що сьогодні слухатимуть сторону обвинувачення та частину матеріалів. Запобіжний захід для Єрмака сьогодні не обиратимуть.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, детективи на прокурори не допитували Андрія Єрмака до вручення йому підозри і клопотання про обрання запобіжного заходу.

– Вручали клопотання про обрання запобіжного заходу й повідомлення про підозру. Решту слідчих дій проводитимуть планово детективи і прокурори, — сказав директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

Справа Династії

11 травня детективи НАБУ та прокурори САП оголосили про підозру ексочільнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

За даними слідства, організована група займалася легалізацією понад 460 млн грн під час будівництва елітних резиденцій під Києвом. Йдеться про житловий кооператив Династія у селі Козин.

Єрмака вважають одним із ймовірних учасників цієї схеми.

Сам Єрмак у коментарі проєкту Схеми заперечив, що має будинок у кооперативі Династія.

12 травня НАБУ та САП повідомили про підозру в цій справі ще шістьом імовірним учасникам організованої групи.

Підозри отримали Андрій Єрмак, колишній віцепрем’єр-міністр України, а також ще п’ятеро фігурантів.

У ЗМІ повідомляють, що у справі фігурують колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

За версією слідства, у період із 2021 по 2025 рік фігуранти справи легалізували понад 460 млн грн через будівництво котеджного містечка у селі Козин Київської області.

