Президент не фигурировал и не фигурирует в расследовании – НАБУ о Династии
Дело Династии: Зеленский не фигурирует в досудебном расследовании
— Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования, — заявил Клименко в ответ на вопросы журналистов.
Напомним, 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП объявили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.
В НАБУ сообщили, что правоохранители раскрыли организованную группу, которая, по данным следствия, занималась легализацией более 460 млн грн во время реализации элитного строительного проекта под Киевом. Речь идет о жилом кооперативе Династия.
Ермака считают одним из вероятных участников этой схемы.
Правоохранители квалифицируют его возможные действия по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — отмывание имущества, полученного преступным путем.
Сам Ермак в комментарии проекту Схемы опроверг, что у него есть дом в кооперативе Династия. По его словам, в его собственности находится только “одна квартира и автомобиль”.
Уже 12 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении по этому делу ещё шести предполагаемым участникам организованной группы.
Подозрения получили бывший руководитель Офиса президента, бывший вице-премьер-министр Украины, а также еще пятеро фигурантов дела.
В НАБУ официально не раскрывают имена подозреваемых. В то же время из сообщения бюро следует, что речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове и бизнесмене Тимуре Миндиче.
По версии следствия, в период с 2021 по 2025 год фигуранты дела легализовали более 460 млн грн через строительство коттеджного городка в селе Козин Киевской области.
Следствие устанавливает обстоятельства строительства четырех частных резиденций с хозяйственными постройками и отдельной общей резиденции со спа-комплексом.
Общая площадь земельных участков составляет около 8 гектаров.
По данным правоохранительных органов, часть средств на строительство была получена через так называемую “прачечную”, которая находилась под контролем бизнесмена — будущего владельца одной из резиденций.
Речь идет о сумме почти в $9 млн.
В САП уточнили, что, по данным следствия, в 2020 году тогдашний министр развития общин и территорий Украины, вероятно Алексей Чернышов, инициировал строительство частного коттеджного городка с собственной спа-зоной в селе Козин Киевской области.
К проекту в качестве будущих соинвесторов и соседей, по версии следствия, были привлечены лица, имевшие значительное политическое и экономическое влияние в государстве — тогдашний руководитель Офиса президента и известный бизнесмен.
По информации следствия, строительство велось через жилищно-строительный кооператив, который контролировал бывший вице-премьер-министр.
Финансирование проекта, по данным правоохранителей, осуществлялось из трех источников:
— через пополнение паевого фонда кооператива средствами, которые подставные учредители получали от группы компаний с признаками фиктивности;
— за счет наличных средств, полученных от подконтрольной бизнесмену «прачечной», которая, по версии следствия, занималась отмыванием денег, полученных в результате коррупционных преступлений, в частности схем в ПАО НАЭК «Энергоатом» — это составляло 72% всего финансирования;
— за счет наличных средств, предоставленных бизнесменом, происхождение которых следствие пока не установило.