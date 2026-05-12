Президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования по делу об отмывании средств через коттеджный городок Династия.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель САП Александр Клименко.

— Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования, — заявил Клименко в ответ на вопросы журналистов.

Напомним, 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП объявили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.

В НАБУ сообщили, что правоохранители раскрыли организованную группу, которая, по данным следствия, занималась легализацией более 460 млн грн во время реализации элитного строительного проекта под Киевом. Речь идет о жилом кооперативе Династия.

Ермака считают одним из вероятных участников этой схемы.

Правоохранители квалифицируют его возможные действия по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — отмывание имущества, полученного преступным путем.

Сам Ермак в комментарии проекту Схемы опроверг, что у него есть дом в кооперативе Династия. По его словам, в его собственности находится только “одна квартира и автомобиль”.

Уже 12 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении по этому делу ещё шести предполагаемым участникам организованной группы.

Подозрения получили бывший руководитель Офиса президента, бывший вице-премьер-министр Украины, а также еще пятеро фигурантов дела.

В НАБУ официально не раскрывают имена подозреваемых. В то же время из сообщения бюро следует, что речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове и бизнесмене Тимуре Миндиче.

По версии следствия, в период с 2021 по 2025 год фигуранты дела легализовали более 460 млн грн через строительство коттеджного городка в селе Козин Киевской области.

Следствие устанавливает обстоятельства строительства четырех частных резиденций с хозяйственными постройками и отдельной общей резиденции со спа-комплексом.

Общая площадь земельных участков составляет около 8 гектаров.

По данным правоохранительных органов, часть средств на строительство была получена через так называемую “прачечную”, которая находилась под контролем бизнесмена — будущего владельца одной из резиденций.

Речь идет о сумме почти в $9 млн.

В САП уточнили, что, по данным следствия, в 2020 году тогдашний министр развития общин и территорий Украины, вероятно Алексей Чернышов, инициировал строительство частного коттеджного городка с собственной спа-зоной в селе Козин Киевской области.

К проекту в качестве будущих соинвесторов и соседей, по версии следствия, были привлечены лица, имевшие значительное политическое и экономическое влияние в государстве — тогдашний руководитель Офиса президента и известный бизнесмен.

По информации следствия, строительство велось через жилищно-строительный кооператив, который контролировал бывший вице-премьер-министр.

Финансирование проекта, по данным правоохранителей, осуществлялось из трех источников:

— через пополнение паевого фонда кооператива средствами, которые подставные учредители получали от группы компаний с признаками фиктивности;

— за счет наличных средств, полученных от подконтрольной бизнесмену «прачечной», которая, по версии следствия, занималась отмыванием денег, полученных в результате коррупционных преступлений, в частности схем в ПАО НАЭК «Энергоатом» — это составляло 72% всего финансирования;

— за счет наличных средств, предоставленных бизнесменом, происхождение которых следствие пока не установило.

