Киев просит Европейский Союз присоединиться к переговорам с Россией по так называемому аэропортовому перемирию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии Politico во время встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

“Аэропортовое перемирие”: что известно

По словам главы МИД, Украина видит для Европы новую роль в мирных инициативах на фоне замедления переговоров при посредничестве США.

Сибига пояснил, что речь идет о так называемом аэропортовом перемирии, которое могло бы предусматривать взаимный отказ от ударов по гражданским аэропортам и авиационной инфраструктуре.

— Возможно, мы могли бы попытаться урегулировать этот вопрос или достичь так называемого аэропортового перемирия. Возможно, если бы наши европейские союзники создали платформу или специальную группу, мы могли бы обсудить это, — заявил глава МИД.

Украинская сторона считает, что Россия может быть заинтересована в подобной договоренности из-за все большей уязвимости крупных российских авиаузлов к ударам украинских дальнобойных дронов.

В частности, речь идет об аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге.

При этом Сибига подчеркнул, что Украина не предлагает Европе заменить собой США в переговорном процессе.

— Это должно быть дополнительное направление — не вместо чего-то и не как альтернатива, — подчеркнул министр.

Реакция ЕС на “аэропортовое перемирие”

По информации Politico, украинская сторона уже озвучила это предложение европейским коллегам за закрытыми дверями.

Впрочем, в Евросоюзе пока осторожно отнеслись к инициативе. Один из европейских чиновников отметил, что сначала необходимо четко понять, чего именно ЕС ожидает от возможных контактов с Москвой.

В Брюсселе также отмечают, что пока Кремль не демонстрирует реальной готовности к прекращению войны.

Напомним, что главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз должен самостоятельно определять собственных переговорщиков и подходы к возможному диалогу с РФ.

Тем самым политик отвергла предложение Владимира Путина по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника между ЕС и Россией.

