Київ просить Європейський Союз долучитися до переговорів із Росією щодо так званого аеропортового перемир’я.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі Politico під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

“Аеропортове перемир’я”: що відомо

За словами очільника МЗС, Україна бачить для Європи нову роль у мирних ініціативах на тлі уповільнення переговорів за посередництва США.

Сибіга пояснив, що йдеться про так зване аеропортове перемир’я, яке могло б передбачати взаємну відмову від ударів по цивільних аеропортах та авіаційній інфраструктурі.

— Можливо, ми могли б спробувати врегулювати це питання або досягти так званого аеропортового перемир’я. Можливо, якби наші європейські союзники створили платформу або спеціальну групу, ми могли б обговорити це, — заявив глава МЗС.

Українська сторона вважає, що Росія може бути зацікавлена у подібній домовленості через дедалі більшу вразливість великих російських авіавузлів до ударів українських далекобійних дронів.

Зокрема, йдеться про аеропорти Шереметьєво у Москві та Пулково у Санкт-Петербурзі.

При цьому Сибіга наголосив, що Україна не пропонує Європі замінити собою США у переговорному процесі.

— Це має бути додатковий напрям — не замість чогось і не як альтернатива, — підкреслив міністр.

Реакція ЄС на “аеропортове перемир’я”

За інформацією Politico, українська сторона вже озвучила цю пропозицію європейським колегам за зачиненими дверима.

Втім, у Євросоюзі поки обережно поставилися до ініціативи. Один із європейських посадовців зазначив, що спочатку необхідно чітко зрозуміти, чого саме ЄС очікує від можливих контактів із Москвою.

У Брюсселі також наголошують, що наразі Кремль не демонструє реальної готовності до припинення війни.

Нагадаємо, що головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз має самостійно визначати власних переговорників та підходи до можливого діалогу з РФ.

Тим самим політикиня відкинула пропозицію Володимира Путіна щодо кандидатури колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника між ЄС та Росією.

