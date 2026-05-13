Державний секретар США Марко Рубіо вирішив з офіційним візитом до Китаю разом з американським президентом Дональдом Трампом. Попри те, що Рубіо перебуває під персональними санкціями Пекіна, влада КНР змінила транслітерацію його імені, що дозволило формально зняти перешкоди для його участі у саміті.

Про це повідомляє The Guardian.

Перебуваючи на посаді сенатора США, Марко Рубіо неодноразово виступав з гострою критикою китайської влади, зосереджуючись на питаннях порушення прав людини. За таку діяльність Пекін двічі запроваджував персональні санкції проти нього.

Пекін знайшов дипломатичне рішення для взаємодії з Марко Рубіо після його призначення на посаду держсекретаря США. Починаючи з січня 2025 року, китайський уряд та державні ЗМІ почали використовувати альтернативний ієрогліф для написання складу “ру” (перша частина прізвища політика).

Ця лінгвістична корекція дозволила китайській стороні формально дистанціюватися від попередніх санкційних списків, де прізвище посадовця писалося інакше.

Рубіо був ініціатором закону про запровадження санкцій проти Китаю через використання рабської праці уйгурської меншини. Водночас він активно засуджував репресії Пекіна в Гонконзі.

У своєму виступі перед сенаторами він акцентував на загрозах, які несе Китай, охарактеризувавши країну як супротивника, що не має аналогів в історії США.

Після вступу на посаду Марко Рубіо солідаризувався з підходом Дональда Трампа, який віддає перевагу економічній взаємодії та особистим контактам із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, залишаючи питання прав людини поза фокусом основних переговорів.

Водночас держсекретар США виступив із чіткою заявою щодо Тайваню, запевнивши союзників, що Вашингтон не використовуватиме майбутнє острова як розмінну монету в торговельних угодах із Пекіном.

