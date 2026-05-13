Єрмак про розмір можливої застави

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що всі його статки відображені у декларації, і запевнив, що не має 180 млн грн для внесення застави, якщо за клопотанням прокуратури її погодить суд.

– В мене точно немає таких грошей… У мене є тільки те, що зафіксовано в моїй декларації, – наголосив він.

Водночас адвокат Єрмака Ігор Фомін зауважив, що “будь-яка застава має відповідати можливостям людини її внести”, а його підзахисний має дохід у розмірі “десь 10 млн грн” автомобіль Mercedes 2019 року та трикімнатну квартиру.

Нагадаємо, що протягом двох останніх днів ВАКС розглядає запобіжний захід у справі Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації коштів у межах масштабної корупційної схеми.

На засіданні 13 травня його адвокат Фомін вкотре повторив, що докази обвинувачення базуються лише на припущеннях. За його словами, в усіх 16 томах справи нібито немає жодного свідчення про те, що Єрмак вчиняв дії, пов’язані з “відмиванням” грошей.

Секретар ВАКС заявив, що рішення про запобіжний захід Єрмаку оголосять завтра о 9 годині ранку.

