Після ліквідації МСЕК в Україні почали масово перевіряти раніше встановлені групи інвалідності. Через це в судах побільшало справ, у яких українці оскаржують рішення про зміну або скасування інвалідності.

Чи можуть скасувати інвалідність без особистого огляду та які рішення ухвалюють суди, читайте в нашому матеріалі.

Чому в Україні почали масово переглядати інвалідність

Верховний Суд уже підтримав можливість проводити такі перевірки заочно — без особистої присутності людини. Однак, якщо під час перевірки були порушення процедури або недостатньо доказів, рішення про скасування інвалідності можуть відмінити.

Поштовхом до масштабних перевірок стала ситуація восени 2024 року, коли після резонансних випадків із великою кількістю прокурорів з інвалідністю в Хмельницькій області РНБО ініціювала повний аудит системи МСЕК (справа Крупи).

Із 1 січня 2025 року комісії МСЕК ліквідували, а їхні функції щодо перевірки рішень передали Державній установі Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України.

Саме цей інститут почав переглядати раніше встановлені групи інвалідності, зокрема й безстрокові.

Чи можуть скасувати інвалідність без особистого огляду

Одним із головних питань стало те, чи може держава проводити заочне скасування інвалідності в Україні без особистої присутності людини.

У постанові № 360/660/25 від 18 березня 2026 року Верховний Суд фактично підтримав таку практику. Суд розмежував процедуру встановлення інвалідності та перевірку законності раніше ухваленого рішення.

У рішенні зазначено, що під час перевірки обґрунтованості інвалідності особистий огляд не є обов’язковим, якщо в матеріалах є достатньо медичних документів і виявлено очевидні невідповідності критеріям інвалідності.

Також Верховний Суд наголосив, що в умовах воєнного стану заочна форма перевірки може використовуватися як інструмент захисту державних інтересів та протидії фіктивним інвалідностям.

Скасування інвалідності: причини, через які суди стають на бік громадян

Попри позицію Верховного Суду, місцеві суди нерідко скасовують рішення про перегляд груп інвалідності.

Однією з ключових причин стають процедурні порушення. Зокрема, суди звертають увагу на:

відсутність належного повідомлення людини про перевірку;

проведення заочного розгляду без можливості участі;

відсутність повного медичного обстеження;

неналежні підстави для початку перевірки.

Окрему увагу суди приділяють тому, на підставі чого саме була ініційована перевірка.

У низці справ суди дійшли висновку, що звичайні листи від правоохоронних органів не можуть автоматично бути достатньою підставою для перегляду інвалідності.

Зокрема, Хмельницький окружний адміністративний суд у кількох рішеннях зазначив, що інформаційні листи СБУ, ДБР або НАБУ не є процесуальними документами у розумінні КПК.

Водночас ситуація змінюється, якщо перевірка проводиться на підставі офіційної постанови слідчого чи детектива.

У квітні 2026 року суд уже визнав законним рішення про скасування 3 групи інвалідності в Україні після того, як НДІ надав належні процесуальні документи від ДБР та НАБУ.

Суд дійшов висновку, що в такому випадку інститут мав законні підстави для проведення перевірки.

Чи можуть скасувати безстрокову інвалідність

Суди також почали формувати практику щодо безстрокових груп інвалідності.

Верховний Суд наголосив, що безстроковий статус не означає повного імунітету від перевірки. Якщо є законні підстави, держава може переглядати навіть такі рішення.

Водночас суди звертають увагу на принцип правової визначеності. У кількох справах суди стали на бік позивачів через те, що той самий орган уже перевіряв їхню інвалідність раніше та підтвердив її законність. Повторна перевірка без нових медичних даних була визнана порушенням принципу добросовісності.

Якою зараз є судова практика щодо скасування інвалідності

Судова практика у справах про скасування групи інвалідності залишається неоднорідною.

Верховний Суд підтримує право держави перевіряти законність рішень МСЕК та проводити заочні аудити. Однак суди нижчих інстанцій продовжують оцінювати, чи були дотримані процедура та права людини під час таких перевірок.

Фактично результат спору зараз значною мірою залежить від якості доказів і того, чи дотримався НДІ всіх процесуальних вимог під час перегляду інвалідності.

