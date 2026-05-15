Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ про масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації щодо порушень міжнародного гуманітарного права з боку російських військ.

Про це Сирський повідомив у Telegram у п’ятницю, 15 травня.

Україна масштабує роботу з цифровими доказами злочинів РФ

Документ нормативно закріплює єдині стандарти операційного процесу фіксації даних про воєнні злочини, які виявляють під час виконання бойових і спеціальних завдань.

– Документ нормативно закріплює єдині стандарти операційного процесу фіксації даних про воєнні злочини, виявлені під час виконання бойових і спеціальних завдань, а також порядок документування цієї інформації в системі Інтеграційна платформа Дельта, – зазначив Сирський.

Він наголосив на важливості фіксації інформації про кожен воєнний злочин та наголосив, що “все це – цифрова доказова база для суду”.

За словами головнокомандувача, координацію цього напряму здійснюватиме Військова служба правопорядку Збройних сил України.

У її структурі працюватиме Управління документування порушень права збройних конфліктів.

– За кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність. Справедливість буде забезпечена, – наголосив Сирський.

Нагадаємо, 12 травня російські окупанти на Гуляйпільському напрямку вчинили наругу над тілами загиблих українських військових і відсікли їм голови.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що підрозділ окупантів, військовослужбовці якого познущалися над тілами полеглих українських захисників, а також особу командира вже встановили.

