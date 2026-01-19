Первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что наши военные взяли в плен россиянина, причастного к расстрелу украинских пленных в Курской области РФ.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Доклад Александра Поклада

Александр Поклад в своем докладе рассказал о противодействии российским диверсиям, которые постоянно пытаются влиять на Украину изнутри и, в частности, через нападения на известных украинцев.

По словам Зеленского, этот россиянин расстреливал украинских пленных в октябре прошлого года. Тогда погибли девять наших воинов.

– Каждый российский убийца должен ответить за содеянное. Так и будет. Противодействуем и российским диверсиям в тылу. Спасибо Службе безопасности Украины за защиту наших граждан… Я поручил Александру Покладу предоставить обществу все необходимые детали, – подчеркнул Зеленский.

Также у Зеленского на докладе был глава службы безопасности Украины Евгений Хмара, который рассказал о планах на дальнейшие спецоперации. Президент согласовал операции, которые укрепят Украину.

Напомним, 19 ноября в Покровском районе Донецкой области россияне расстреляли пятерых украинских пленных. Военные были без оружия и лежали на земле лицом вниз, когда один из оккупантов открыл огонь.

В ноябре прошлого года стало известно о расстреле оккупантами украинских военнопленных вблизи Гуляйполя в Запорожской области.

