Президент Володимир Зеленський після завершення рятувальної операції у Києві закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та продовжити підтримку української ППО.

За його словами, РФ цілеспрямовано знищує життя мирних людей.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Telegram.

Зеленський про Росію після удару по Києву

Президент наголосив, що Росію не можна “нормалізувати” після масованої атаки на Київ, унаслідок якої загинули мирні мешканці, зокрема діти.

— Таку Росію ніколи не можна нормалізувати. Росію, яка цілеспрямовано знищує життя і сподівається залишитися безкарною. Треба тиснути, — заявив Зеленський.

За словами глави держави, саме Україна сьогодні захищає Європу та світ від поширення російської агресії.

Президент наголосив, що Україні потрібне подальше посилення протиповітряної оборони та антибалістичного захисту.

— Антибалістика потрібна завжди. Тому підтримка захисників життя має продовжуватися, — заявив Зеленський.

Він також подякував міжнародним партнерам, які продовжують підтримувати програму PURL та розвиток антибалістичної коаліції.

Зеленський про завершення пошуково-рятувальної операції в Києві

За словами глави держави, рятувальники ДСНС працювали на місці удару безперервно понад добу. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершено.

Російська ракета зруйнувала цілий під’їзд житлового будинку у Дарницькому районі столиці.

Унаслідок атаки загинули 24 людини, серед них — троє дітей.

— Росіяни практично знесли цілий під’їзд своєю ракетою. 24 людини були вбиті цим ударом, і серед них три дитини, — заявив Зеленський.

Президент висловив співчуття родинам загиблих.

За словами Зеленського, загалом через масовану атаку на Київ постраждали 48 людей, серед них двоє дітей.

Усім пораненим та людям, які втратили житло, мають надати необхідну допомогу.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, у багатоповерхівку у Дарницькому районі Києва влучила російська крилата ракета Х-101.

За словами глави держави, ракету виготовили у другому кварталі 2026 року, що свідчить про продовження постачання до РФ компонентів та обладнання в обхід міжнародних санкцій.

