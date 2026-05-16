Франція готова допомагати Україні з розвитком антибалістичного озброєння.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський про розвиток антибалістики

– Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок, – стверджує Зеленський.

За словами президента, вони обговорили посилення українських спроможностей, щоб відбивати російські атаки вже зараз.

Зеленський подякував Макрону за готовність посилювати українські сили протиповітряної оборони.

– Подякував Еммануелю за принципове засудження російських атак по наших містах і громадах. Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз, – стверджує президент України.

Водночас Зеленський зазначив, що вони встигли з Макроном обговорити багато питань.

Серед них – європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів для України найближчим часом. За словами президента, Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців.

Крім цього, Макрон поінформував Зеленського про свій візит у країни Африки. Вони говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, оскільки це є так само важливо і для України.

Президент України зазначив, що вони домовилися про контакти найближчим часом.

