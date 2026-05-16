У неділю, 17 травня, не прогнозується відключення електрики на території України.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 17 травня не застосовуватимуть

Як йдеться у повідомленні, у неділю не планують застосовувати обмеження з електропостачання для споживачів.

Як зазначають в Укренерго, енергоємні процеси варто перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

У компанії закликають споживачів обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Яка ситуація в енергосистемі України

Станом на 15 травня, у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Одеській та Хмельницькій областях були знеструмлені споживачі внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

За інформацією компанії, спостерігається ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Як стверджують в Укренерго, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

