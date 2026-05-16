Сили оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод, пункти управління, ангар з військовою технікою та склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, в ніч на 15 та 16 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Серед них – пункт управління Росії у районі Покровська, а також пункт управління безпілотниками у Графському Донецької області.

Водночас Сили оборони України уразили ангар з військовою технікою російських окупантів у Селидовому на Донеччині.

Українські військові завдали ударів по складу матеріально-технічних засобів армії Росії у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу в Привіллі на Херсонщині.

Крім цього, Сили оборони атакували зосередження живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області та районах низки інших населених пунктів.

Також у Генеральному штабі ЗСУ уточнили результати влучань по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу на території Росії в ніч на 15 травня.

За даними Генштабу, пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, який забезпечує пальним окупаційну армію.

