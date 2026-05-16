Удар по Рязанському НПЗ: пошкоджено ключові установки переробки пального
- Українські військові завдали серії успішних ударів по важливих об'єктах російських окупантів, зокрема уразивши пункти управління, склади та ангари з технікою на Донеччині, Луганщині та Херсонщині.
- Крім того, у Генштабі ЗСУ підтвердили суттєві пошкодження інфраструктури Рязанського НПЗ, який є одним із найбільших підприємств РФ і забезпечує пальним армію окупантів.
Сили оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод, пункти управління, ангар з військовою технікою та склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження Рязанського НПЗ та інших об’єктів РФ
За інформацією Генштабу, в ніч на 15 та 16 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Серед них – пункт управління Росії у районі Покровська, а також пункт управління безпілотниками у Графському Донецької області.
Водночас Сили оборони України уразили ангар з військовою технікою російських окупантів у Селидовому на Донеччині.
Українські військові завдали ударів по складу матеріально-технічних засобів армії Росії у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу в Привіллі на Херсонщині.
Крім цього, Сили оборони атакували зосередження живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області та районах низки інших населених пунктів.
Також у Генеральному штабі ЗСУ уточнили результати влучань по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу на території Росії в ніч на 15 травня.
За даними Генштабу, пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.
Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, який забезпечує пальним окупаційну армію.