Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 16 травня: ЗСУ знищили 1230 окупантів та один літак
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1230 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 16 травня
- особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб,
- танків – 11 937 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од.,
- артилерійських систем – 42 133 (+48) од.,
- РСЗВ – 1 788 од.,
- засобів ППО – 1 381 (+2) од.,
- літаків – 436 (+1) од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 397 (+9) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од.,
- крилатих ракет – 4 626 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 96 793 (+253) од.,
- спеціальної техніки – 4 191 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 543-ю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
