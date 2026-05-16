Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1230 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 16 травня

особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб,

танків – 11 937 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од.,

артилерійських систем – 42 133 (+48) од.,

РСЗВ – 1 788 од.,

засобів ППО – 1 381 (+2) од.,

літаків – 436 (+1) од.,

гелікоптерів – 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 397 (+9) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од.,

крилатих ракет – 4 626 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 96 793 (+253) од.,

спеціальної техніки – 4 191 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 543-ю добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

