”Розслідування” стосовно Зеленської: НАБУ та САП спростували черговий фейк Кремля
- Кремль запустив чергову хвилю дезінформації - цього разу про "розслідування" стосовно Олени Зеленської.
- У НАБУ та САП наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності, а вони не здійснюють жодних процесуальних дій, про які пишуть у російських та проросійських ЗМІ.
- Водночас у відомствах наголошують на важливості перевірки інформації на офіціних джерелах, аби не підігравати Кремлю у його спробах дискредитувати українські інституції.
У російських та проросійських медіа шириться чергова хвиля дезінформації щодо нібито “розслідувань” стосовно дружини президента України, попереджають у НАБУ та САП.
У НАБУ та САП попередили про чергову хвилю дезінформації Кремля
НАБУ та САП звертають увагу на поширення у російських та проросійських ЗМІ чергової хвилі дезінформації щодо нібито “розслідувань” стосовно дружини президента України Олени Зеленської.
– Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах, – йдеться у повідомленні.
У відомствах наголошують, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку Росії. Вона спрямована на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни.
НАБУ та САП закликає громадян та представників ЗМІ перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не сприяти поширенню маніпуляцій і фейків, які використовуються Росія як елемент інформаційної війни проти України.