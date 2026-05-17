У російських та проросійських медіа шириться чергова хвиля дезінформації щодо нібито “розслідувань” стосовно дружини президента України, попереджають у НАБУ та САП.

У НАБУ та САП попередили про чергову хвилю дезінформації Кремля

НАБУ та САП звертають увагу на поширення у російських та проросійських ЗМІ чергової хвилі дезінформації щодо нібито “розслідувань” стосовно дружини президента України Олени Зеленської.

– Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах, – йдеться у повідомленні.

У відомствах наголошують, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку Росії. Вона спрямована на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни.

Зараз дивляться

НАБУ та САП закликає громадян та представників ЗМІ перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не сприяти поширенню маніпуляцій і фейків, які використовуються Росія як елемент інформаційної війни проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.