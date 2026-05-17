Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 17 травня: ЗСУ знищили 1 170 окупантів та 82 артсистеми
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 170 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 17 травня 2026
- особового складу – близько 1 348 790 (+1 170) осіб,
- танків – 11 938 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 578 (+4) од.,
- артилерійських систем – 42 215 (+82) од.,
- РСЗВ – 1 790 (+2) од.,
- засобів ППО – 1 384 (+3) од.,
- літаків – 436 (+1) од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 410 (+13) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 295 454 (+2 131) од.,
- крилатих ракет – 4 628 (+2) од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 97 118 (+325) од.,
- спеціальної техніки – 4 196 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 544-ту добу.
