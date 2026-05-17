Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 170 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 17 травня 2026

  • особового складу – близько 1 348 790 (+1 170) осіб,
  • танків – 11 938 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 578 (+4) од.,
  • артилерійських систем – 42 215 (+82) од.,
  • РСЗВ – 1 790 (+2) од.,
  • засобів ППО – 1 384 (+3) од.,
  • літаків – 436 (+1) од.,
  • гелікоптерів – 352 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 410 (+13) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 295 454 (+2 131) од.,
  • крилатих ракет – 4 628 (+2) од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 97 118 (+325) од.,
  • спеціальної техніки – 4 196 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 544-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

