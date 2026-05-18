В Росії скорочується нафтовидобуток, падають обсяги нафтопереробки та поглиблюється банківська криза.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у понеділок, 18 травня.

Втрати Росії від війни в Україні: що відомо

Глава держави озвучив оцінки втрат Росії внаслідок війни в Україні, посилаючись на дані розвідки.

– Наша Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат країни-агресора від війни. І важливо, що це саме російська внутрішня оцінка, яку вони намагаються приховати і від світу, і від внутрішньої російської аудиторії, – написав він у Telegram.

За словами Зеленського, одним із ключових показників є скорочення активних нафтових свердловин.

Президент зазначив, що одна з російських нафтових компаній, яка не є найбільшою на ринку, була змушена закрити приблизно 400 свердловин.

– Враховуючи специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати, оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших нафтодобувних країнах, – наголосив президент.

Ще одним індикатором Зеленський назвав скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% лише за кілька місяців цього року.

– Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати, – наголосив глава держави.

Криза у банківському секторі та дефіцит бюджету

Президент також заявив про серйозні проблеми у банківському секторі РФ.

За його словами, 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які неможливо вирішити іншими способами.

Ще вісім банків накопичили критичні труднощі, які не вдасться подолати без залучення зовнішніх ресурсів.

Окрім цього, Зеленський назвав позитивними для України показники дефіциту федерального бюджету Росії.

За його словами, на п’ятому місяці року дефіцит уже становить майже $80 млрд на тлі банкрутства значної частини регіональних бюджетів РФ.

Також президент повідомив, що доручив керівнику Служби зовнішньої розвідки України Олегу Луговському поширити частину здобутої інформації у форматі, який не зашкодить джерелам.

Були зафіксовані спроби Росії залучати світові компанії до подолання фінансової кризи та обходу санкцій.

– Зокрема, ми зафіксували, на жаль, спроби налагодити вивезення зерна з тимчасово окупованої території Криму, а також іншої економічної експлуатації півострова за участі суб’єктів зі Сполучених Штатів. Будемо інформувати партнерів, – наголосив Зеленський.

Він додав, що також були зафіксовані спроби залучити інвестиції та технології з країн демократичного світу до російських арктичних нафтогазових проєктів.

– Знаємо, як протидіяти… Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим українським розвідникам, – підсумував він.

