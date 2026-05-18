У Кременчуці минулоріч змінили дату відзначення Дня міста, ухваливши відповідне рішення на рівні міської ради після консультацій із громадою та електронного голосування.

День міста Кременчук у 2026 році: дата святкування

Ініціатива перегляду традиційного календаря святкування виникла на початку 2025 року та була винесена на обговорення серед мешканців у цифровому сервісі Кременчук.Цифровий, де містяни могли висловити свою позицію щодо можливого перенесення дати.

За результатами цього опитування більшість учасників підтримали ідею змін, а саме понад дві третини голосів було віддано за перенесення святкування.

Після цього питання винесли на розгляд депутатів Кременчуцької міської ради, які під час пленарного засідання у 2025 році затвердили новий порядок відзначення.

Відповідно до ухваленого рішення, День міста у Кременчуці з 2025 року святкують не 29 вересня, як це було раніше, а в останні вихідні травня. Цього року День Кременчука відзначатимуть 30-31 травня.

День міста Кременчук 2026: план заходів

Як зазначив секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко під час спілкування з журналістами після прийому громадян, формат святкування у 2026 році залишиться стриманим.

Він розповів про заходи до дня міста Кременчук у 2026 році. За його словами, місто й надалі відмовляється від масштабних концертів та масових розважальних заходів через воєнний стан, зосереджуючись на більш робочому та символічному відзначенні дати.

Фактично йдеться про продовження моделі, яка була випробувана торік. Тоді святкування також проходило у скороченому форматі без гучних сценічних шоу, з акцентом на ділові та громадські ініціативи. Міська влада вважає такий підхід більш доречним у нинішніх умовах.

Основну увагу у програмі традиційно планують приділити конференціям, робочим зустрічам, обміну досвідом із партнерами з інших громад, а також відзначенню мешканців міста, які зробили значний внесок у розвиток Кременчука.

Окремо передбачаються локальні активності в міському просторі, однак без масових скупчень людей і великих розважальних форматів.

Як наголошують у міськраді, нинішня концепція Дня міста фактично змістила акцент із святкової складової на громадсько-організаційну. У пріоритеті — безпека, стриманість і підтримка тих ініціатив, які мають практичне значення для громади.

Отже, День Кременчука у 2026 році пройде у новому форматі: з оновленою датою наприкінці травня та без масштабних масових подій.

