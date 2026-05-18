Помер Степан Кубів — український політик та народний депутат України

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Помер Степан Кубів: що відомо

У Верховній Раді України повідомили про смерть народного депутата VII, VIII та IX скликань Степана Кубіва.

Політик пішов із життя на 64-му році.

Керівництво парламенту, народні депутати та працівники Апарату Верховної Ради висловили співчуття рідним та близьким політика.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що Степан Кубів пройшов великий професійний шлях та залишався відданим інтересам держави.

— Його досвід та внесок назавжди залишаться в історії нашої країни. Мої співчуття рідним і близьким у цей важкий час, — заявив Стефанчук.

Що відомо про Степана Кубіва

Степан Кубів народився 19 березня 1962 року в селі Мшанець на Тернопільщині.

Він був українським політиком, банкіром та державним діячем. У різні роки працював у Верховній Раді України, уряді та Національному банку України.

Під час Революції Гідності Кубів був комендантом Штабу національного спротиву та одним із публічних учасників Євромайдану.

У 2014 році він очолив Національний банк України у складний для країни період після початку російської агресії. Згодом працював представником президента у Верховній Раді, а у 2016–2019 роках обіймав посаду першого віцепрем’єр-міністра України та міністра економічного розвитку і торгівлі.

Степан Кубів тричі обирався народним депутатом України — VII, VIII та IX скликань. У парламенті IX скликання був членом Комітету з питань економічного розвитку.

Також він був членом партії Європейська солідарність.

