Українські військові завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів.

Під ураження потрапили протидиверсійний катер проєкту Грачонок, пункти управління БпЛА, вузол зв’язку, зенітний комплекс та авіація РФ.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зараз дивляться

ЗСУ уразили катер Грачонок та пункти управління БпЛА РФ

За даними Генштабу, українські підрозділи уразили протидиверсійний катер проєкту Грачонок у районі Каспійська в Республіці Дагестан.

Такі катери російські війська використовують для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами.

Також українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками в районах Роздольного та Шевченка Донецької області, Дворічного на Харківщині, Кам’янського в Запорізькій області та Карнатного у Брянської області РФ.

Які ще об’єкти уразили Сили оборони

Окрім цього, у Генштабі повідомили про ураження місць зосередження живої сили окупантів у Піддубному Донецької області та Ольгиному на Херсонщині.

Також підтверджено результати попередніх ударів.

Зокрема, 17 травня українські військові уразили:

вузол зв’язку у Мирному на ТОТ Криму;

зенітний ракетний комплекс Тор-М2 у Західному на ТОТ Луганщини;

ешелон із паливно-мастильними матеріалами у Федорівці на ТОТ Донеччини.

У Генштабі також підтвердили, що 16 травня внаслідок удару по аеродрому Єйськ у Краснодарському краї РФ було знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200.

Крім того, того ж дня українські сили уразили станцію контролю повітряного простору у Лєсному Брянської області РФ.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії РФ проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 545-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.