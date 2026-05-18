Упродовж тижня відбудеться раунд угорсько-українських консультацій на експертному рівні для пошуку практичних та надійних рішень для угорської меншини в Закарпатській області.

Про це 18 травня в соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами Андрія Сибіги, протягом вихідних він провів “конструктивну та змістовну” телефонну розмову із віцепрем’єр-міністеркою та міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан.

Глава українського МЗС подякував угорському уряду за “принципову та швидку реакцію” на останні російські удари по Україні.

Сибіга наголосив, що Україна готова без зволікань відкрити “нову взаємовигідну сторінку” у відносинах між Києвом і Будапештом.

— Ми готові працювати з новим угорським урядом над усіма питаннями двостороннього порядку денного, включно з темою національних меншин, із метою відновлення довіри та добросусідських відносин між нашими країнами, — заявив міністр.

Основною темою стане питання угорської меншини в Закарпатській області.

— Ми домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на експертному рівні вже цього тижня, щоб знайти практичні та надійні рішення для угорської меншини в Закарпатській області, що буде вигідно для обох країн та наших двосторонніх відносин, — зазначив глава МЗС.

За словами Сибіги, метою переговорів є забезпечення європейських стандартів і практик.

Також сторони обговорили ширший регіональний, європейський та міжнародний порядок денний.

Окремо глава української дипломатії порушив тему вступу України до Європейського Союзу та наголосив на готовності Києва до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів.

