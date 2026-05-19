Червень — це початок літа, коли багато людей планують свої вихідні наперед. У цей період українці зазвичай розраховують час для відпочинку на природі, поїздок на дачу, зустрічей із родиною чи друзями.

Чи є додаткові вихідні у червні 2026 року

У червні 2026 року в Україні відзначають кілька значущих державних і релігійних дат.

Однією з перших важливих подій є Трійця, яку у 2026 році православні віряни відзначають 31 травня. У мирний період наступний день, а саме 1 червня, зазвичай став би додатковим вихідним. Проте зараз ця практика не застосовується.

Ще одна святкова дата — День Конституції України, яка щороку припадає на 28 червня. У 2026 році це неділя, тож раніше передбачене перенесення вихідного на понеділок (29 червня) також не діє.

В умовах воєнного стану в Україні тимчасово змінено підхід до святкових і неробочих днів. Це регулюється Законом України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який дозволяє роботодавцям застосовувати звичайний робочий режим навіть у дні, що раніше вважалися святковими або підлягали перенесенню.

Наразі норми про автоматичні додаткові вихідні (якщо свято припадає на вихідний день) не працюють. Такі обмеження також узгоджуються з положеннями статті 64 Конституції України, яка дозволяє тимчасово звужувати окремі трудові права громадян під час воєнного стану.

Скільки вихідних у червні 2026 року

Попри наявність святкових дат, календар місяця залишається звичним для п’ятиденного робочого тижня:

кількість робочих днів у червні: 22.

кількість вихідних днів у червні 2026: 8.

