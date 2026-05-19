Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез та станцію Ярославль-3 на території Російської Федерації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження НПЗ і НПС у Росії

За інформацією Генштабу, 18 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, розташований у Кстово Нижньогородської області Росії.

Там зафіксували пожежу на території підприємства. Наразі масштаби збитків уточнюються.

Як розповіли у Генштабі, НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації.

За даними з відкритих джерел, потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовують для потреб російської армії.

Крім цього, 19 травня Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію Ярославль-3 у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області Росії.

Ураження переправ та інших об’єктів РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 18 травня підрозділи Сил оборони України уразили командно-спостережний пункт противника у районі Тьоткіного Курської області Росії, а також його пункти управління безпілотниками у районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині.

Також українські захисники уразили дві понтонно-мостові переправи російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Крім цього, українські воїни били по зосередженнях живої сили російських військ у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

