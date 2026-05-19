У ТЦК на Одещині провели перевірку після мобілізації хлопця, який повернувся з окупації
- В Одеському ТЦК провели службову перевірку після мобілізації жителя Херсонщини у перший день після повернення з окупації.
- У ТЦК заявили, що чоловіка доставили тому, що він не пройшов ВЛК.
В Одеському обласному ТЦК та СП провели службову перевірку дій посадовців після того, як жителя Херсонщини, який чотири роки перебував в окупації, мобілізували в перший день після повернення на підконтрольну Україні територію.
Про це Болградський ТЦК та СП повідомив у відповіді на запит hromadske.
Мобілізація хлопця, що повернувся з окупації: коментар ТЦК
У ТЦК зазначили, що хлопця доставили до будівлі територіального центру комплектування через те, що він своєчасно не пройшов військово-лікарську комісію.
Також там повідомили, що наразі він має статус військовозобов’язаного.
28 квітня йому вручили повістку та направили до Одеси для оформлення паспорта громадянина України.
У ТЦК пояснили, що встановили особу хлопця на підставі так званого білого паспорта, який, за їхніми словами, “є документом, що посвідчує особу, а тому дозволяє встановити особу”.
Також у ТЦК заявили, що за результатами перевірки у цій ситуації “вжито низку організаційних заходів з метою недопущення в подальшій діяльності подібних випадків”.
Подробиць щодо цих заходів там не надали.
Що відомо про мобілізацію у перший день повернення з окупації
29-річний Олег чотири роки прожив в окупації на лівобережжі Херсонщини.
Там він зазнавав катувань у підвалах через співпрацю з розвідкою.
Виїхати з окупованої території чоловікові вдалося лише з третьої спроби. У Білорусі йому оформили так званий білий паспорт.
Олег повернувся до України і вже у перший день був мобілізований.
Ця ситуація привернула увагу до правової колізії: люди, які повертаються з окупації без документів та у вразливому стані, фактично одразу підпадають під загальні правила мобілізації.
Йдеться про відсутність окремої процедури, часу на відновлення та чіткого визначення статусу для таких громадян.