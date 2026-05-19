Українська сторона веде активний діалог із новою владою Угорщини, тому є перспективи конструктивного перезапуску відносин.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після переговорів з міністром закордонних справ Андрієм Сибігом.

Зеленський про діалог України та Угорщини

За словами Зеленського, разом із Сибігою вони оновили європейські зовнішньополітичні завдання протягом травня та червня.

– На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини. Є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати, – сказав Зеленський.

Як зазначив президент, вони обговорили з міністром роботу з європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз.

На думку Зеленського, Україна зробила необхідні кроки, тому важливо, щоб був чіткий графік процесів.

Сибіга доповів президенту про комунікацію з міністеркою закордонних справ Грузії. Як сказав Зеленський, українська сторона прагне нормалізації відносин, співпраці на основі взаємної поваги та взаємного посилення, а також готова робити кроки назустріч.

– Окремі завдання визначені щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі. Поки ці завдання непублічні, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна очікує на те, що Європа буде сильною, тому робить все, щоб загальноєвропейські позиції та інтереси враховувалися так само, як і українські.

Фото : Офіс президента

