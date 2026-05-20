Тактика активної оборони дозволяє виснажувати російські війська, відновлювати позиції та завдавати максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає щонайменше 1 тис. військових убитими та пораненими.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ради Україна–НАТО.

Сирський про втрати Росії у війні проти України

За словами головнокомандувача ЗСУ, з початку 2026 року загальні втрати російської армії вже перевищили 141,5 тис. осіб, з яких понад 83 тис. є безповоротними.

Як стверджує Сирський, безпекова ситуація вимагає максимальної єдності, рішучості та швидкості дій у протидії російській агресії. Він заявив, що Україна захищає не лише себе, а й майбутнє всього євроатлантичного простору.

Головнокомандувач ЗСУ розповів партнерам про актуальну оперативну обстановку на фронті, потреби Сил оборони та ключові пріоритети у зміцненні спроможностей України.

На його думку, важливу роль у досягненні втрат Росії відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Уже п’ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати, сказав він.

Як зазначив Сирський, Україна суттєво наростила кількість ударів у глибокому тилу Російської Федерації завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike.

Водночас Україна має певні успіхи у придушенні російської протиповітряної оборони на ближчих дистанціях, що дозволяє дедалі ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об’єкти оборонно-промислового комплексу Росії, сказав головнокомандувач ЗСУ.

Окремо він подякував союзникам за підтримку та запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України.

Сирський додав, що ЗСУ високо цінують усі механізми співпраці з НАТО та підтримують подальше поглиблення практичної взаємодії – від стратегічного планування до обміну бойовим досвідом.

На думку головнокомандувача ЗСУ, спільне завдання – це створити умови для справедливого миру через посилення оборонних спроможностей України.

Фото: Олександр Сирський

