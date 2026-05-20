Росія та Китай у спільній заяві за підсумками зустрічі кремлівського диктатора Володимира Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна згадали війну в Україні та заявили, що підтримують усунення так званих першопричин “української кризи”.

Про це повідомляє російське інформагентство Інтерфакс.

Заява Китаю та РФ щодо війни в Україні

Так, Росія та Китай підтримують ідею проведення переговорів щодо закінчення війни в Україні.

— Сторони підтримують усі зусилля, що сприяють встановленню довгострокового і сталого миру, а також виступають за продовження пошуку рішення шляхом діалогу і переговорів, — йдеться у спільній заяві за підсумками російсько-китайського саміту в Пекіні.

Сторони переконані в необхідності повного усунення так званих першопричин “української кризи” (термін, який використовує Китай на позначення війни в Україні, — Ред.) на основі дотримання принципів Статуту ООН у всій їхній повноті задля забезпечення взаємної безпеки та сталого миру, зазначається у документі.

Російський диктатор свою війну проти України виправдовує нібито протистоянням із Заходом, прагненням захистити російськомовне населення, заперечуючи при цьому державність України. Путін постійно називає головною причиною війни начебто наближення інфраструктури НАТО до кордонів Росії.

Раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерела, що Сі під час переговорів у Пекіні із американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Путін може зрештою пошкодувати про своє вторгнення в Україну.

Водночас речник Міністерства закордонних справ у Пекіні відповів, що ці слова є абсолютно неправдою. Трамп також заперечив ці слова Сі Цзіньпіна, сказавши журналістам: Ні, він такого ніколи не говорив.

