У ніч на 20 травня (з 18:00 19 травня) російський ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 154 ударними дронами типу Шахед, Італмас та безпілотниками-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 20 травня

Так, росіяни запустили балістичну ракету з Ростовської області, а дрони з Курська, Шаталова, Орла, Брянська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи ЗСУ.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на шести локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України ще фіксуються нові групи ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

