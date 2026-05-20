Анна Прокопчук, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 20 травня: ліквідовано 920 окупантів, 60 артсистем та два засоби ППО
Втрати ворога на 20 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 547-му добу повномасштабної війни перевищили 1,352 млн.
Втрати ворога на 20 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 352 070 (+920);
- танків – 11 943 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 586 (+2);
- артилерійських систем – 42 400 (+60);
- реактивних систем залпового вогню – 1 795 (+3);
- засобів протиповітряної оборони – 1 388 (+2);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 301 072 (+1 873);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 432 (+6);
- крилатих ракет – 4 632;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 97 868 (+268);
- спеціальної техніки – 4 206 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.