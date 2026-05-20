Втрати ворога на 20 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 547-му добу повномасштабної війни перевищили 1,352 млн.

особового складу – близько 1 352 070 (+920);

танків – 11 943 (+3);

бойових броньованих машин – 24 586 (+2);

артилерійських систем – 42 400 (+60);

реактивних систем залпового вогню – 1 795 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 1 388 (+2);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 301 072 (+1 873);

наземних робототехнічних комплексів – 1 432 (+6);

крилатих ракет – 4 632;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 97 868 (+268);

спеціальної техніки – 4 206 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.

