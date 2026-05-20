Втрати ворога на 20 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 547-му добу повномасштабної війни перевищили 1,352 млн.

Втрати ворога на 20 травня 2026 року

  • особового складу – близько 1 352 070 (+920);
  • танків – 11 943 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 586 (+2);
  • артилерійських систем – 42 400 (+60);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 795 (+3);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 388 (+2);
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 301 072 (+1 873);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 432 (+6);
  • крилатих ракет – 4 632;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 97 868 (+268);
  • спеціальної техніки – 4 206 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

