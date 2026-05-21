Україна скерувала до Міжнародного кримінального суду новий пакет матеріалів про депортацію та незаконне утримання в Росії понад 1 800 українських в’язнів із Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Про які нові злочини РФ повідомили МКС

Зазначається, що в листопаді 2022 року російські військові примусово перемістили жителів Херсонщини та Миколаївщини через тимчасово окупований Крим до колоній у Росії.

– Докази доводять, що це була завчасно організована операція: від захоплення українських в’язниць до утримання людей на території держави-агресора. У російських колоніях українських в’язнів б’ють, катують, піддають психологічному тиску, погрожують розстрілами та змушують до будівництва ворожих військових укріплень, – розповів Кравченко.

Генеральний прокурор наголосив, що росіяни примусово нав’язують захопленим полоненим громадянство своєї країни, незаконно утримують їх навіть після завершення строку покарання або ж затримують і кидають у тюрму повторно.

Прокуратура підсумувала, що такі дії є воєнними злочинами та злочинами проти людяності відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Наголошується, що в основі матеріалів, які подали до МКС, лежать свідчення понад 400 потерпілих та очевидців, а також аналіз рішень російських судів, офіційних документів, відповідей державних органів РФ та інші докази.

Нагадаємо, заступниця прокурора Міжнародного кримінального суду Нажат Шамім Хан повідомила, що розслідування МКС, яке стосується повномасштабного російського вторгнення в Україну, не припиниться навіть за умови досягнення мирної угоди.

