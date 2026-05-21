Нова артилерійська бригада Гармаш: як розширюється корпус Азов
На початку березня минув рік з моменту створення 1 корпусу НГУ Азов.
Корпус працює на передовій і закриває тилові питання. Паралельно розширює свою структуру. Один із нових підрозділів — 8 артилерійська бригада Гармаш.
Азову потрібна артилерія
Створення окремої артилерійської одиниці у складі корпусу дозволяє:
- централізувати вогневу підтримку підрозділів;
- швидше координувати роботу артилерії з піхотою та розвідкою;
- масштабувати досвід артилеристів Азову, отриманий у боях з 2014 року;
- інтегрувати сучасні системи управління вогнем та нові технології.
Йдеться не лише про збільшення кількості артилерії. Важливо те, що вона працює в межах єдиної системи управління.
Як формується Гармаш
Кістяк — артилеристи Азову. Багато з них пройшли весь шлях служби: від номера обслуги до командних посад у дивізіонах та артилерійських групах.
Фактично йдеться не про нову команду, а про розширення вже набутої практики. Досвід бойової роботи, що накопичувався роками, зібраний у систему у рамках окремої артилерійської бригади. І його потрібно лише переймати новим людям, які увійдуть у розширений склад.
Гармаш працюватиме з сучасною українською та західною артилерією, а також із новими системами управління вогнем, щоб скоротити час між виявленням цілі і пострілом.
Структура 1 корпусу НГУ Азов
Станом на зараз до складу Азову входять кілька бригад і спеціалізованих підрозділів:
- 1 бригада оперативного призначення Буревій;
- 8 артилерійська бригада Гармаш;
- 12 бригада спеціального призначення Азов;
- 14 бригада оперативного призначення Червона Калина;
- 15 бригада оперативного призначення Кара-Даг;
- 20 бригада оперативного призначення Любарт;
- батальйон безпілотних систем Пілум;
- окремий загін спеціального призначення Туман.
Рік корпусу і подальше розширення
До першої річниці створення корпусу військовослужбовці отримали державні та відомчі нагороди, відзнаки головнокомандувача ЗСУ та командування Національної гвардії, а також нагороди від командування угруповання військ Схід.
Це відзначення стало підсумком року інтенсивної бойової роботи. Водночас командування наголошує: попереду ще багато завдань, а розвиток структури триває.
Створення артилерійської бригади Гармаш — один із кроків у цьому процесі. Корпус продовжує нарощувати можливості та адаптувати структуру до реалій сучасної війни.
Джерело фото: Азов