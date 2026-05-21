На початку березня минув рік з моменту створення 1 корпусу НГУ Азов.

Корпус працює на передовій і закриває тилові питання. Паралельно розширює свою структуру. Один із нових підрозділів — 8 артилерійська бригада Гармаш.

Гармаш Азов

Азову потрібна артилерія

Створення окремої артилерійської одиниці у складі корпусу дозволяє:

  • централізувати вогневу підтримку підрозділів;
  • швидше координувати роботу артилерії з піхотою та розвідкою;
  • масштабувати досвід артилеристів Азову, отриманий у боях з 2014 року;
  • інтегрувати сучасні системи управління вогнем та нові технології.

Йдеться не лише про збільшення кількості артилерії. Важливо те, що вона працює в межах єдиної системи управління.

Як формується Гармаш

Кістяк — артилеристи Азову. Багато з них пройшли весь шлях служби: від номера обслуги до командних посад у дивізіонах та артилерійських групах.

Фактично йдеться не про нову команду, а про розширення вже набутої практики. Досвід бойової роботи, що накопичувався роками, зібраний у систему у рамках окремої артилерійської бригади. І його потрібно лише переймати новим людям, які увійдуть у розширений склад.

Гармаш працюватиме з сучасною українською та західною артилерією, а також із новими системами управління вогнем, щоб скоротити час між виявленням цілі і пострілом.

Структура 1 корпусу НГУ Азов

Станом на зараз до складу Азову входять кілька бригад і спеціалізованих підрозділів:

  • 1 бригада оперативного призначення Буревій;
  • 8 артилерійська бригада Гармаш;
  • 12 бригада спеціального призначення Азов;
  • 14 бригада оперативного призначення Червона Калина;
  • 15 бригада оперативного призначення Кара-Даг;
  • 20 бригада оперативного призначення Любарт;
  • батальйон безпілотних систем Пілум;
  • окремий загін спеціального призначення Туман.
Рік корпусу і подальше розширення

До першої річниці створення корпусу військовослужбовці отримали державні та відомчі нагороди, відзнаки головнокомандувача ЗСУ та командування Національної гвардії, а також нагороди від командування угруповання військ Схід.

Це відзначення стало підсумком року інтенсивної бойової роботи. Водночас командування наголошує: попереду ще багато завдань, а розвиток структури триває.

Створення артилерійської бригади Гармаш — один із кроків у цьому процесі. Корпус продовжує нарощувати можливості та адаптувати структуру до реалій сучасної війни.

Якщо ви готові поповнити лави артилерійців — заповнюйте анкету на сайті harmash.army та будьте першими у 8 артилерійській бригаді Гармаш.

