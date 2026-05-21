Польська мережа Pepco офіційно підтвердила намір вийти на український ринок. Компанія готує запуск пілотних магазинів і вже окреслила загальну стратегію старту роботи в країні.

Водночас йдеться не про масове відкриття одразу, а про обережний тестовий формат із запуском у вибраних регіонах.

Магазин Pepco в Україні: коли очікувати відкриття

За наявною інформацією, перші магазини Pepco в Україні можуть з’явитися у 2026 році. Саме цей період називають орієнтовним стартом роботи перших торгових точок.

При цьому точні дати відкриття поки що не розкриваються. Компанія не озвучує ані календар запуску, ані кількість магазинів на старті, що пов’язано з тестовим форматом виходу на ринок.

Pepco: де відкриється в Україні та що відомо про пілотні регіони

У компанії наголошують, що вихід буде відбуватися поступово. Планується пілотний запуск у окремих регіонах України, які були попередньо відібрані.

Йдеться про модель “обережного входу” на ринок, де ключовим фактором є не масштаб, а перевірка попиту та операційної роботи.

Водночас конкретні міста або області наразі не називаються. У Pepco підкреслюють, що остаточний вибір локацій залежатиме також від безпекової ситуації.

Відкриття Pepco в Україні: що відомо про умови запуску

Компанія прямо зазначає, що під час відкриття магазинів одним із ключових факторів буде безпека працівників і клієнтів.

Саме тому запуск відбуватиметься поступово та з урахуванням воєнних ризиків. Це означає, що розширення мережі напряму залежатиме від ситуації в регіонах, де планується робота магазинів.

Що продає Pepco і чому бренд йде в Україну

Pepco — це європейський дискаунтер, який спеціалізується на недорогому одязі для всієї родини, товарах для дому, декорі, дитячих товарах і сезонній продукції.

Компанія вже працює у десятках країн Європи та активно розширюється далі. Україну вважають перспективним ринком, зокрема через впізнаваність бренду серед споживачів і потенціал для довгострокового зростання.

Pepco в Україні: скільки магазинів можуть відкрити

Офіційного підтвердження точного масштабу запуску наразі немає. У перспективі компанія планує масштабне розширення мережі в Європі, включно з відкриттям сотень нових магазинів у найближчі роки, що може впливати і на подальший розвиток в Україні.

Pepco Group продовжує демонструвати зростання. За останніми фінансовими результатами, дохід компанії становить понад 2 млрд євро, а чистий прибуток суттєво зріс.

Компанія також інвестує у розвиток цифрових сервісів, включно з мобільними застосунками та програмами лояльності, що є частиною загальної стратегії розширення.

