Попри те що Росія щомісяця нарощує кількість запусків безпілотників приблизно на 35%, українські сили ППО значно покращили показники збиття завдяки розвитку системи “малої” протиповітряної оборони та дронів-перехоплювачів.

Про це міністр оборони України Михайло Федоров заявив під час зустрічі з медіа.

Ефективність перехоплення Shahed зросла вдвічі

За словами Федорова, за останні чотири місяці Україна суттєво наростила можливості протидії російським ударним дронам.

— Ми продовжуємо розбудовувати систему “малої” ППО, завдяки чому рівень перехоплення Shahed значно покращився. Відсоток їх збиття дронами-перехоплювачами збільшився вдвічі за останні чотири місяці. Хоча кількість Шахедів, які Росія запускає щомісячно, збільшується на 35%, — зазначив міністр.

Він також повідомив, що постачання дронів-перехоплювачів за цей період зросло у 2,6 раза.

Федоров наголосив, що розвиток “малої” протиповітряної оборони залишається одним із ключових напрямів роботи.

— Це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Покращення захисту неба — це системна робота. Наша стратегічна ціль — вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, — заявив він.

За словами міністра, важливу роль у модернізації української ППО відіграло впровадження системи after-action review — стандартної процедури НАТО для аналізу бойових операцій після їх завершення.

— Для нас це стало одним із ключових елементів побудови сучасної системи ППО, — додав Федоров.

За його словами, після кожної масштабної атаки українські військові проводять детальний аналіз маршрутів ракет і дронів, точок перехоплення та ефективності роботи мобільних груп, РЕБ і дронів-перехоплювачів.

— Разом із Повітряними силами та військовими після кожної масштабної атаки ми проводимо детальний розбір. Дивимося маршрут кожної ракети й дрона, траєкторії польоту, точки перехоплення, технічні деталі, причини, чому певні цілі не були збиті, що потрібно змінити в роботі мобільних груп, РЕБ чи дронів-перехоплювачів, — пояснив міністр.

Федоров додав, що система after-action review безпосередньо впливає на перебудову української ППО, розміщення сил та централізацію управління.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Україну 21 травня російські війська застосували балістичну ракету та 116 безпілотників різних типів.

Сили ППО збили або подавили 109 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовані влучання балістичної ракети та п’яти ударних БпЛА на п’яти локаціях.

Джерело : Укрінформ

