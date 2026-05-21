Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію щодо підвищеного радіаційного фону на уламках російських ракет Р-60, які окупанти застосовують разом із дронами під час атак на Україну.

За його словами, йдеться про старі радянські ракети, у бойовій частині яких міститься збіднений уран.

Армія РФ не використовує радіоактивну зброю

Юрій Ігнат прокоментував дані СБУ щодо перевищення радіаційного фону на уламках збитої ракети Р-60 і дрона.

За його словами, мова не йде про нові засоби ураження. Йдеться про особливості конструкції старої радянської ракети Р-60, яку російські війська намагалися встановити на модифікований ударний безпілотник Герань-2.

Він пояснив, що ракета має сердечник зі збідненого урану, однак цей матеріал не є активним і не становить небезпеки.

– Це сплав, там же ж неактивний цей уран. Здається, в соцмережі вже все люди розписали, пояснили, що це просто стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ще ракеті, – сказав Ігнат.

У Повітряних силах також закликали громадян не піддаватися паніці.

Нагадаємо, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зафіксували підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку окупанти встановили на модифікований ударний дрон Герань-2 під час атаки на Чернігівську область у ніч на 7 квітня 2026 року.

Йдеться про уламки ракети Р-60 класу повітря-повітря, які виявили поблизу селища Камка.

Такі ракети російські війська застосовують під час масованих атак для ураження українських літаків та гелікоптерів, що перехоплюють ворожі безпілотники.

У Державній інспекції ядерного регулювання повідомили, що ризик зовнішнього опромінення для населення від виробів зі збідненого урану у твердому стані вважається низьким.

