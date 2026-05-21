За дорученням президента Володимира Зеленського Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення російських дронів Shahed.

Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення Shahed

Як повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з медіа, окремі рішення щодо створенням дешевих ракет для перехоплення російських дронів Shahed вже проходять тестування.

– По задачі президента, зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати, – сказав він.

Як повідомив Федоров, Україна планує масштабувати виробництво таких ракет у десятки разів та сформувати потрібний запас до осінньо-зимового періоду.

– Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими. Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних Shahed, – зазначив міністр.

Він заувжив, що нові ракети-перехоплювачі мають посилити захист критичної інфраструктури поряд із використанням дронів-перехоплювачів, підкресливши, що для реалізації цього напряму держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд.

