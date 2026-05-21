У Відні у межах Додаткової наради ОБСЄ з питань людського виміру (SHDM) відбулася масштабна презентація результатів роботи Програми підтримки ОБСЄ для України (SPU).

Українська делегація, до складу якої увійшли представники парламенту, уряду, спецслужб, медіахолдингів та громадського сектору, представила світовій спільноті комплексну модель захисту свободи слова.

Офіційний старт: Свобода медіа як пріоритет ОБСЄ

Захід відкрив заступник директора Центру запобігання конфліктам ОБСЄ Штефан Нуннер. Він наголосив, що безпека медіа є невід’ємною частиною загальної безпекової архітектури Європи.

– ОБСЄ залишається непохитною у підтримці українського медіасектору, адже успіх України у захисті свободи слова в екстремальних умовах є ключем до демократичної стійкості всього регіону, — заявив пан Нуннер.

Дипломатичний вимір: Свобода слова як питання національної безпеки

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко акцентував на тому, що в умовах агресії РФ свобода медіа перестала бути абстрактним ідеалом.

– Для України свобода медіа — це питання національної безпеки. Російська агресія супроводжується масштабними дезінформаційними кампаніями, мета яких — знищити довіру та посіяти хаос. Росія намагається не лише окупувати території, а й повністю зачистити інформаційне поле. Саме тому підтримка журналістів, які фіксують злочини РФ та зберігають суспільну довіру, допомагає Україні залишатися відкритою демократичною державою навіть під обстрілами, — підкреслив пан Вітренко.

Системні зміни: Медіаграмотність та освіта

Керівниця департаменту демократизації та верховенства права Програми підтримки ОБСЄ для України Наталія Ступницька, представила плоди трирічної роботи медіапроєкту.

– Наші інвестиції в освіту дають масштабні результати: на сьогодні вже 9 провідних університетів України повністю інтегрували курс із медіаграмотності у свої програми.

Це означає, що щороку понад 7 000 молодих медійників виходять у професію з “імунітетом” до маніпуляцій. Також наші гендерні стандарти, впроваджені у роботу редакцій, дозволяють забезпечити якісним контентом аудиторію у понад 30 мільйонів людей, — зазначила пані Ступницька.

Модерація: Створення “екосистеми безпеки”

Модераторкою сесії виступила керівниця медіапроєкту Програми підтримки ОБСЄ для України Ольга Прокопенко, яка окреслила нову філософію захисту медіа.

– Сьогодні виживання незалежної журналістики залежить від цілісної “екосистеми безпеки”. Ми вийшли за межі розуміння безпеки лише як фізичного захисту. Тепер це поєднання етичної цілісності, цифрової витривалості та інклюзивних політик.

Ми об’єднали лідерів, щоб журналісти відчували підтримку на кожному етапі — від університетської лави до роботи у найнебезпечніших зонах чи захисту від хакерських атак, — заявила Ольга Прокопенко.

Законодавчий захист та фізична безпека

Голова Комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин навів трагічну статистику: з початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила 937 злочинів проти медіа, загинуло 129 медійників.

– Жодна медіаорганізація не здатна впоратися з такими викликами самотужки. Необхідна широка коаліція: медіа, уряд, правоохоронці та міжнародні партнери. Роль нашого Комітету — розвивати законодавчу базу, яка захистить журналіста і на землі, і в цифровому полі.

Саме проєкти ОБСЄ в Україні, що працюють з безпековим компонентом — який зазвичай є найслабшим показником в Індексі свободи преси для країн у стані війни — дозволили Україні не лише втримати, а й покращити свої позиції, — зазначив Ярослав Юрчишин.

Етика як запобіжник вигорання та маніпуляцій

Голова Комісії з журналістської етики Андрій Куликов наголосив, що саме етичні стандарти є найкращим захистом від надмірного державного втручання та професійної деградації.

– Залученість ОБСЄ — це надихаючий доказ для моїх колег, що світ не забув про Україну. Окрім матеріальної підтримки, надзвичайно важливим є моральний фактор. Робота OSCE SPU — це своєрідний “антидот” проти спокуси заявити про вигорання та піти з професії.

Журналісти, які працюють за стандартами, стають непереможними для будь-якої пропаганди. Це фундамент, який дозволяє нам формувати “активне ядро” спільноти, де журналісти, законодавці та техспеціалісти знаходять спільні цілі, — заявив Андрій Куликов.

Цифровий фронт та виклики ШІ

Про невидиму війну у кіберпросторі розповів представник Департаменту кібербезпеки СБУ Олександр Мельниченко.

– Кібератаки — від DDoS до викрадення акаунтів та створення дипфейків за допомогою ШІ — мають на меті підірвати довіру до медіа. Синергія СБУ та ОБСЄ дозволила нам створити унікальну систему швидкого реагування. Ми навчаємо журналістів захищати свої дані та джерела.

У сучасній гібридній війні кіберзахист — це не розкіш, а умова інституційного виживання. За підтримки ОБСЄ, ми розробили три частини рекомендацій як убезпечитись від цифрових атак на медіа, — наголосив Олександр Мельниченко.

Водночас рекомендації для медіа складаються з першої, другої та третьої частин.

Голос громадського сектору та індустрії

Директорка ГО Детектор медіа Галина Петренко акцентувала на важливості підходу “усього суспільства (whole-society approach).

– Медіа проєкт ОБСЄ, який працює в Україні, створює простір для діалогу, який раніше здавався неможливим: де представники СБУ, поліції та ДСНС разом із журналістами напрацьовують алгоритми безпеки.

Окремо зазначу важливість Політики гендерної рівності: ми не лише прийняли її у “Детектор медіа”, а й бачимо, як вона стає стандартом для всієї галузі, допомагаючи правильно висвітлювати навіть найскладніші теми, такі як сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, — додала Галина Петренко.

Керівниця відділу сталого розвитку Starlight Media Яна Гончаренко поділилася досвідом найбільшого медіахолдингу країни, який охоплює чверть національної аудиторії.

– В умовах війни питання безпеки та етики для нас не є теоретичними — це частина нашої щоденної реальності. Українські медіакоманди працюють під екстремальним тиском: від фізичних загроз до емоційного виснаження. Партнерство з ОБСЄ дало нам інструменти, які безпосередньо зміцнили нашу здатність продовжувати роботу. Окремий вимір — це гендерна рівність.

Сьогодні 55% топменеджменту Starlight Media — жінки, а в наших редакціях баланс досяг 50/50. Ми адаптували свою редакційну політику до рекомендацій ОБСЄ, що дозволяє нам зберігати вільний і впевнений голос жінок у медіа навіть у найскладніших обставинах, — наголосила Яна Гончаренко.

Водночас керівниця відділу Директорату штучного інтелекту Мінцифри Ярослава До додала:

– Міністерство цифрової трансформації, вбачає свою роль у тому, щоб бути стратегічним партнером для медіаспільноти у часи стрімких технологічних змін. Наше завдання — перетворити виклики, які несе штучний інтелект, на інструменти зміцнення нашої національної стійкості.

Підсумок заходу

Наприкінці зустрічі Штефан Нуннер підсумував результати дискусії, наголосивши, що український досвід є унікальним “кейсом” для всього регіону ОБСЄ. Він запевнив, що ОБСЄ продовжуватиме підтримку України на шляху до зміцнення свободи слова.

Довідка: Програма підтримки ОБСЄ для України (SPU) реалізує медіапроєкт, спрямований на посилення ролі медіа, безпеку журналістів та розвиток медіаграмотності.

З 2023 року проєкт навчив понад 7 000 студентів та сотні діючих журналістів за новими стандартами безпеки та етики.

Фото: ОБСЄ

