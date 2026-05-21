Президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич, де провів зустріч із керівниками громад Київської та Чернігівської областей. Головна тема розмови — посилення безпеки північних регіонів, зокрема укріплення кордону, розвиток фортифікацій та захисної інфраструктури.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

Зеленський у Славутичі

За словами президента, Україна враховує загрози з боку Росії та Білорусі, зокрема з території Брянської області РФ і білоруського напрямку. Окремо наголошувалося на необхідності посилення оборонних спроможностей у прикордонних громадах.

— Ми пам’ятаємо про наступ із території Білорусі у 2022 році. Українські Сили безпеки та оборони, розвідка знають, які є загрози і яку справедливу відповідь дати, — сказав президент.

Зеленський заявив, що Україна має можливості як для зміцнення оборони, так і для превентивних дій щодо джерел загроз.

Окремо Зеленський подякував українським військовим за далекобійні удари по російській нафтопереробній інфраструктурі. За його словами, підтверджено ураження нафтопереробного заводу в Сизрані, розташованого приблизно за 800 км від українського кордону. До операцій були залучені СБУ та підрозділ спецоперацій А.

Також президент зазначив, що на порядку денному залишається питання посилення протиповітряної оборони в північних областях, зокрема на кордоні з Білоруссю, та забезпечення громад додатковим обладнанням і ресурсами.

У зустрічі також брали участь урядовці, зокрема міністр оборони Михайло Федоров та очільниця уряду Юлія Свириденко. Обговорювалися практичні питання — від стану доріг до логістики евакуації та роботи екстрених служб.

— За червень питання щодо доріг має бути розв’язане, — наголосив президент.

Окремо порушувалася тема енергетичної стійкості регіонів. За словами президента Зеленського, відповідні плани мають бути реалізовані в повному обсязі та в найкоротші строки.

Зеленський також анонсував активний дипломатичний день із партнерами, де обговорюватимуть посилення спільного міжнародного тиску на Росію.

