Українські війська протягом останніх місяців досягли найбільших успіхів із часу операції в Курській області у серпні 2024 року.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що відомо про контратаки та просування на ключових напрямках

Аналітики зазначають, що ЗСУ активізували контратаки на кількох ділянках фронту та змогли досягти відчутних результатів, зокрема на Півночі та Півдні країни.

За даними ISW, українські сили:

повернули частину позицій у районі Куп’янська;

звільнили понад 400 кв. км на південних напрямках взимку та навесні 2026 року;

просунулися в західній частині Запорізької області.

В інституті наголошують, що ці дії стали найпомітнішими з часу Курської операції. За словами аналітиків, українські контратаки на Півдні створили каскадний ефект для планів російської армії щодо наступу на так званий пояс фортець.

РФ була змушена розподіляти ресурси між стримуванням українського просування та підсиленням пріоритетних напрямків.

Водночас українські удари середньої дальності по російській логістиці, техніці та живій силі з початку 2026 року знизили можливості РФ проводити наступальні операції по всій лінії фронту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 15 травня заявив, що точні удари по російських резервах і безперервний тиск на штурмові підрозділи дозволяють Україні поступово перехоплювати тактичну ініціативу.

За його словами, станом на 14 травня кількість наступальних дій ЗСУ перевищувала аналогічну активність російських військ.

Українська сторона також заявляє про зростання втрат російської армії.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що лише за перші 19 днів травня українські дрони уразили понад 19 тисяч російських військових, з яких понад 6 тисяч – підрозділи СБС.

Він припускає, що загальні втрати РФ від ударів дронів можуть перевищити 34 тисячі за місяць, не враховуючи артилерійські та інші ураження.

Також, за даними ISW, Міністерство оборони Росії стикається з нестачею особового складу. Так, у першому кварталі 2026 року армія РФ уклала близько 70,5 тисячі контрактів, однак цього недостатньо для компенсації втрат.

Аналітики вважають, що це може додатково обмежити наступальні можливості російських військ у найближчій перспективі.

ISW прогнозує, що українські сили продовжать:

удари середньої дальності по тилових об’єктах РФ;

контратаки на вразливих ділянках фронту.

Це, за оцінками інституту, може ще більше ускладнити здатність російської армії проводити масштабні наступальні операції.

Нагадаємо, на думку Інституту вивчення війни, Росія проводить ядерні навчання, щоб відвернути увагу від власних провалів на українському фронті.

