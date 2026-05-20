Із 19 до 21 травня РФ проводить неанонсовані стратегічні ядерні навчання за участю десятків тисяч військових, сотень пускових установок і стратегічних підводних човнів. На думку аналітиків, Кремль намагається продемонструвати силу перед країнами НАТО та приховати слабкі результати свого наступу в Україні.

Про це йдеться в аналізі ISW за 19 травня.

Ядерні навчання Росії 19–21 травня: що відомо

Міністерство оборони РФ повідомило, що у навчаннях беруть участь Ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, Командування дальньої авіації, а також окремі підрозділи Ленінградського та Центрального військових округів.

Під час маневрів військові відпрацьовують підготовку та застосування ядерних сил “у відповідь на загрозу агресії”.

У межах навчань планують провести пуски балістичних і крилатих ракет на полігонах у межах Росії.

До маневрів залучили понад 64 тис. військовослужбовців і близько 7,8 тис. одиниць військової техніки, зокрема понад 200 ракетних пускових установок, 140 літаків, 73 кораблі та 13 підводних човнів. Серед них — вісім стратегічних ракетоносців.

Російська служба BBC з посиланням на Bulletin of the Atomic Scientists зазначила, що навчання можуть охоплювати більшість із приблизно 320 російських міжконтинентальних балістичних ракетних комплексів, здатних нести ядерні боєголовки, пише ISW.

Також Росія проводить спільні ядерні маневри з Білоруссю.

Міноборони Білорусі заявило, що відповідні навчання стартували ще 18 травня.

Аналітики ISW звертають увагу, що Росія не анонсувала ці навчання заздалегідь і проводить їх значно раніше, ніж традиційні стратегічні маневри Грім, які відбувалися восени у попередні роки.

В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль посилює ядерну риторику на тлі невдач російської армії в Україні.

За оцінкою аналітиків, російські війська не досягли суттєвих успіхів під час весняно-літнього наступу 2026 року, водночас українські сили подекуди перехоплюють тактичну ініціативу та завдають дедалі болісніших ударів по тилових об’єктах РФ.

Крім того, за даними ISW, Москва намагається впливати на рішення країн НАТО через тактику так званого рефлексивного контролю. Йдеться про інформаційний і психологічний тиск, покликаний схилити противника до вигідних для Росії рішень, щоб відділити Україну від її європейських партнерів та зменшити підтримку оборонних зусиль країни.

На тлі навчань заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що ймовірність прямого зіткнення Росії та НАТО нібито зростає. Він також звинуватив альянс у провокаціях у ядерній сфері.

Нагадаємо, 18 травня у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що перекидання Росією тактичної ядерної зброї до Білорусі разом зі спільними ядерними маневрами підривають глобальну систему безпеки та створюють ризики для міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

