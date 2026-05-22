Здобувачі вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації.

Чи можуть призвати студента, який здобуває другу вищу освіту та чи можлива відстрочка від мобілізації для здобувачів другої вищої освіти в Україні у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Друга вища освіта: чи є право на відстрочку

Студенти, які здобувають вищу освіту за денною або дуальною формою навчання, мають право на відстрочку.

Згідно із законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 23), здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за попередній рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України Про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту у 2026 році

У 2026 році право на відстрочку за студентами зберігається, але за певних умов.

Згідно із законом №10449, призову під час мобілізації не підлягають студенти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий.

Якщо студент навчається у вищому навчальному закладі і має рівень бакалавра, то він може вступити до магістратури, далі до аспірантури, і на ці періоди буде діяти відстрочка від мобілізації. Тобто тут простежується чітка послідовність отримання певних рівнів освіти.

Наприклад, студент, що вже має диплом бакалавра або магістра за однією спеціальністю, при бажанні вступити на бакалаврат або магістратуру за іншою спеціальністю не буде мати права на відстрочку. Але у разі наявності диплома бакалавра й при бажанні вступити на магістратуру та продовжити навчання за цією ж спеціальністю, студент матиме право на відстрочку.

Обов’язкова умова – це послідовна освітня програма.

Крім того:

Не мобілізують докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами.

Всі аспіранти також отримали право на відстрочку від мобілізації, незалежно від форми навчання (контрактної чи бюджетної).

Згідно з законом, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч.2 ст. 10 закону України Про освіту , а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Відтак, право на відстрочку мають три категорії:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – за певних умов;

аспіранти, докторанти;

особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Для того, щоб здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мали право на відстрочку, мають дотримуватись такі умови (всі одночасно):

денна або дуальна форма навчання (заочна — не підходить);

здобуття рівня освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у певній послідовності.

Вік військовозобов’язаного та спеціальність, за якою він здобуває освіту, значення не мають.

Хто зі студентів може втратити відстрочку

Відстрочка від служби не передбачена для чоловіків, яким уже виповнилося 25 років, якщо вони вдруге проходять навчання на тому ж або більш низькому освітньому рівні, а також коли обирають заочну, дистанційну, мережеву чи індивідуальну форму здобуття освіти.

Як зазначила юристка GRACERS Ганна Золотова у коментарі для Фактів ICTV, у таких випадках право на відстрочку не діє.

Також її можуть втратити студенти, які навчаються не послідовно, тобто переходять між різними рівнями освіти без логічного продовження, а також ті, хто повторно отримує вже набутий освітній ступінь або навчається не на денній чи дуальній формі.

Окремо звертається увага на перехідний період між завершенням бакалаврату та вступом до магістратури. Зазвичай диплом бакалавра видають наприкінці червня або на початку липня, тоді як офіційне зарахування до магістратури відбувається лише у вересні.

У цей проміжок часу студент фактично тимчасово втрачає підстави для відстрочки, і якщо він старший за 25 років, теоретично може підлягати мобілізації.

