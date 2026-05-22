У ніч на 22 травня (з 18:00 21 травня) російський ворог атакував Україну 124 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія. Гатили росіяни з напрямків Курська, Шаталова, Орла, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та з населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 22 травня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зараз дивляться

Станом на 08:00, сили протиповітряної оборони збили та придушили 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання семи безпілотників на п’яти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на п’яти локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих БпЛА.

За даними керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, вночі підрозділи повітряного командування Схід у різних районах області збили 32 ворожих БпЛА.

Також у Криворізькому районі ворог атакував БпЛА Кривий Ріг, Апостолове і Грушівську громаду. Пошкоджено підприємство, інфраструктура та господарська споруда.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вночі та зранку ворожі дрони атакували місто. У Миколаєві чули вибухи. Попередньо, то була робота протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 549-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Воздушные силы ВСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.