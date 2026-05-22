Кабмін дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про хвилину мовчання о 9:00.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко уточнила, що системи оповіщення використовуватимуть не тільки для щоденного оголошення хвилини мовчання о 9:00, але й під час всеукраїнської акції Запали свічку, яка щорічно проходить четвертої суботи листопада для вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

– Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян, – зауважила прем’єрка.

Нагадаємо, у березні президент підписав закон про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00.

Ритуал запроваджено для вшанування загиблих військових, медиків, рятувальників, журналістів, волонтерів і цивільних.

Органи влади мають забезпечувати інформування про початок хвилини мовчання через медіа та системи оповіщення.

